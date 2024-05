Pogoda dla Szczecina i regionu. Czekają nas burze, ale też fala upałów

W niedziele temperatura ma wynosić podobnie - nad morzem 20 stopni C, w Szczecinie 23 stopnie C, ale mogą pojawić się opady deszczu, a nawet ulewy i burze. Tych ulew możemy się spodziewać po południu i to głównie w Szczecinie. I w czasie burz grozi nam porywisty wiatr.

Nadejdą chmury. Ale spokojnie, jutro do południa ma być jeszcze słonecznie i to zarówno w Szczecinie jak i nad morzem. Dopiero po południu się zachmurzy i możliwe są przelotne opady deszczu.

Co to będzie?

Na razie, to znaczy dziś w piątek, nic szczególnego. W Szczecinie i nad morzem będzie słonecznie, ale jak już daje się odczuć, będzie wietrznie. Temperatura nadal w Szczecinie ma wynosić 24 stopnie Celsjusza, a nad morzem ma być 20 stopni C. Dopiero jutro zajdą zmiany...

To te burze już zakończą przyjemna pogodę, jaką mieliśmy w tym tygodniu?

Odwrotnie.

???

Co prawda w poniedziałek będzie jeszcze mokro, czyli możemy się spodziewać przelotnego deszczu, ale temperatura ponownie wzrośnie. W Szczecinie ma być w poniedziałek 24 stopnie C, a nad morzem 22 stopnie C. Za to od wtorku w naszym regionie zapanują upały.

To będzie jeszcze cieplej?

We wtorek, środę i czwartek temperatury w Szczecinie maja wynosić nawet 28 stopni C, a nad morzem będzie 26 stopni C. I będzie słonecznie.