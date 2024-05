"Orfeusz w piekle" - premiera w Operze na Zamku

„Orfeusz w piekle” Jacques’a Offenbacha to jedna z najsłynniejszych i najzabawniejszych operetek wszech czasów. W tej zwariowanej parodii muzycznej wszystko jest na opak, a historia bohaterów układa się przewrotnie, inaczej niż w mitycznym oryginale. Jest intryga, żart, ironia i całe mnóstwo komicznych, frywolnych zdarzeń z niezapomnianym „piekielnym galopem” z II aktu, czyli słynnym kankanem. To pozornie lekkie dzieło o znudzonych sobą mitologicznych małżonkach szukających miłosnych przygód, porusza tematy, które do dziś nie straciły na aktualności: podwójnej moralności, hipokryzji i nadużywania władzy przez elity.

- Zanim zacząłem robić operetki, wydawało mi się, że ten gatunek nie ma sensu. Teraz uważam, że to może być ciekawy pomost między musicale a operą - mówi Jerzy Jan Połoński, reżyser. - Zdecydowaliśmy się stworzyć wielki krzykliwy świat z olimpem i bogami, dotykający spraw współczesnych i poważnych. Nie wiem, czy polubię operetki, ale na pewno jest to przeciwnik, z którym się miło boksuję.