Im więcej mamy dni wolnego, tym więcej pijemy. Lekarze apelują: nie fundujmy sobie alkomajówki!

Rozpoczyna się tzw. długi weekend. Jeśli ktoś wziął sobie trzy dni wolnego, może mieć aż dziewięć dni wypoczynku.

- Jeżeli wykorzystamy ten czas na relaks i aktywność fizyczną, będzie to pozytywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne - mówi psycholog Sebastian Kolański. - Niestety długie weekendy charakteryzują się tym, że pijemy więcej niż zazwyczaj, co wpływa na to, że grilla czy pikniku rodzinnego nie wyobrażamy sobie bez piwa, wina lub mocniejszych alkoholi.