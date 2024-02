Król Danii otworzył budowę nowej fabryki w Szczecinie. "Polska i Dania połączone morzem i wiatrem" [ZDJĘCIA]

Król Danii do Polski przyjechał z trzydniową wizytą. Najpierw musiał odwiedzić stolicę kraju (tego wymagał protokół dyplomatyczny). Tam przyjął go między innymi Prezydent Andrzej Duda, a ambasador Królestwa Danii w Polsce Ole Toft zaprosił go na kolacje (kolacja wydana została na cześć wizyty Króla Danii w Polsce) do Zamku Królewskiego (Arkady Kubickiego), gdzie podano między innymi danie z cielęciny i pyszne hiszpańskie i austriackie wina.

Około godziny 16 na lotnisku w Goleniowie Monarchę przywitał wojewoda Adam Rudawski, a na specjalnym wieczorze w Filharmonii Szczecińskiej, gdzie król Danii Fryderyk X pojawił się o godzinie 20 w progu czekał na niego prezydent miasta Piotr Krzystek jako gospodarz oraz wojewoda Adam Rudawski i marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz.

W Filharmonii w swoim wystąpienia król Danii mówił o współpracy polsko-duńskiej, zwłaszcza w sektorze energetyki wiatrowej i zwłaszcza w regionie Pomorza Zachodniego.