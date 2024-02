Porty Szczecin-Świnoujście przyjęte do Sojuszu Morskiej Energetyki Wiatrowej. Porozumienie podpisano w obecności króla Danii [ZDJĘCIA]

- Naszym celem jest optymalizacja wykorzystania morskiej energetyki wiatrowej i jest nam niezmiernie miło powitać port Szczecin jako członka naszego sojuszu. Szczecin to przyszłościowy port, w którym Vestas buduje obecnie obiekty fabryczne. Port rozwija obszar dla morskiej energetyki wiatrowej i ogólnie ma duże ambicje w zakresie energetyki wiatrowej. To sprawia, że idealnie pasują do Offshore Wind Port Alliance – mówił Dennis Jul Pedersen, dyrektor generalny Port Esbjerg, wypowiadając się w imieniu Offshore Wind Port Alliance.