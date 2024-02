Pracowite dwa dni króla Danii Fryderyka X w Szczecinie

To była pierwsza podróż zagraniczna nowego duńskiego monarchy. Co prawda według zwyczaju i protokołu dyplomatycznego, taką destynację król powinien odbyć do kraju sąsiadującego z Danią, ale tak się nie stało. Dlaczego?

- Bo tę wizytę Fryderyka X planowaliśmy wtedy, kiedy był księciem - mówią służby dyplomatyczne. - Pod koniec grudnia, jeszcze przed abdykacją Królowej Małgorzaty II, już niemal wszystko było uzgodnione. Nie chcieliśmy z wizyty rezygnować, choć przeszło nam przez myśl, że może do niej nie dojść.

Początkowo w planach przyjazdu księcia Fryderyka do Polski nie było wizyty w Warszawie. Ale - i tu znowu ze względów dyplomatycznych - z chwilą, kiedy stał się królem, jego obowiązkiem było najpierw przyjechać do stolicy.

Trzy dni w Polsce czysto gospodarcze

Król Danii w Polsce był trzy dni. W Warszawie przyjął go między innymi prezydent Andrzej Duda, a ambasador Królestwa Danii w Polsce Ole Toft zaprosił monarchę na kolację do Zamku Królewskiego (Arkady Kubickiego). Podano między innymi danie z cielęciny oraz hiszpańskie i austriackie wina.