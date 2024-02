W czwartek wielkie zwiedzanie aquaparku. Znamy cennik Fabryki Wody w Szczecinie

- Fabryka Wody gotowa! Zostało to co najnudniejsze czyli papierologia. Jesteśmy w procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Niebawem będziemy potrzebować testerów więc bądźcie czujni - ogłosił przed chwilą prezydent podając przy okazji cennik biletów wstępu.

- Prace budowlane dawno się zakończyły. Obiekt jest na etapie odbiorów. Czekamy na pozwolenie na użytkowanie. Bez tego dokumentu nie możemy wpuścić całej kadry do środka i organizować się przed otwarciem. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo. Musimy mieć pewność, że wszystko jest gotowe w stu procentach - to (z wtorku na Facebooku) odpowiedź spółki na pytania mieszkańców zniecierpliwionych przedłużającą się inwestycją.

- Przekażemy (radnym-red.) informacje dotyczące stanu realizacji inwestycji- odpowiedział nam w środę Piotr Zieliński z Fabryki Wody.

Przypomnijmy. Obiekt, za który odpowiada miejska spółka Fabryka Wody, miał być gotowy już rok temu. Powodem były m.in. opóźnienia w dostawach materiałów związanych z wojną na Ukrainie oraz koronawirus.

Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 360 mln zł. Ma być sfinansowana z kredytu inwestycyjnego (318 mln zł plus ok. 130 mln zł obsługi) udzielonego przez konsorcjum banków Pekao SA, PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Miejska spółka będzie go spłacać do 2041 roku.

Obiekt zbudowano na terenie pod dawnym kąpielisku Gontynka przy skrzyżowaniu ulic Sczanieckiej/ 1 Maja. Na trzech kondygnacjach powstało 17 wewnętrznych basenów o łącznej powierzchni lustra wody przekraczającej 2000 metrów kwadratowych. Największy jest basen rekreacyjny z huśtawką wodną, boiskiem do siatkówki, siatkami wspinaczkowymi, kotarą wodną, leżankami z hydromasażem, i podwodnymi gejzerami. Jest też m.in. basen sportowy z podnoszonym dnem, basen rekreacyjny VIP z ekranem, jaskinia przygód i jaskinia multimedialna, a także rwąca rzeka. Kolejne cztery niecki basenowe zlokalizowane są na zewnątrz budynku.