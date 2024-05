Sytuacja na rynku najmu. Ile kosztuje wynajem mieszkania w Szczecinie?

W tej chwili w Szczecinie za najem małego mieszkania (do 35 mkw.) trzeba zapłacić przeciętnie 64 zł za metr kwadratowy. Z kolei średnie mieszkanie (od 35 do 60 mkw.) to koszt 50 zł za metr kwadratowy, a najem metra kwadratowego takiego mieszkania (powyżej 60 mkw.) kosztuje 42 zł za m kw. Tak więc za mieszkanie około 50 mkw. w Szczecinie trzeba zapłacić około 2500 zł (bez czynszu, opłat typu gaz, prąd).

W raporcie opisującym sytuację w lutym pisaliśmy o „trzęsieniu ziemi” na rynku najmu. Podobnie można określić wyniki dla całego pierwszego kwartału. Przewaga spadków była zdecydowana. Widać, że rynek wynajmu w tych miastach się przesycił. Z kolei dla kwietnia mamy dane łączne dla wszystkich segmentów. Rozbicie na małe, średnie i duże mieszkania spowodowałoby małą liczebność ogłoszeń dla poszczególnych grup, a co za tym idzie gorszą wiarygodność danych, zwłaszcza dla miast spoza tzw. wielkiej piątki.