Dzień Rodzin Zastępczych. Piknik na Jasnych Błoniach z udziałem Magdaleny Różdżki [ZDJĘCIA]

Festyn z okazji Dnia Rodzin Zastępczych odbył się w sobotę (18 maja) w pobliżu pomnika papieża Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Najmłodsi wzięli udział w przygotowanych przez organizatorów zabawach i konkursach a dorośli zapoznawali się z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych.

- Festyn ma na celu pokazanie szczecinianom, że rodzina zastępcza pełni niezwykle ważną funkcję w momencie, kiedy rodzina naturalna jest w kryzysie - tłumaczy Alicja Szmeterowicz kierująca działem wsparcia Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. - Kiedy dzieci są w pieczy zastępczej dbamy o to, by podtrzymywać więzi rodzinne. Naszym zadaniem jest wspieranie rodzin naturalnych - by dzieciaczki miały przekonanie, że choć na razie nie są razem, to jednak są dla rodziców ważne. I że ich mamusie i tatusiowie bardzo się starają, by one mogły do nich wrócić.