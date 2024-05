Studenci dostali klucze do miasta! Rozpoczynają się szczecińskie Juwenalia [ZDJĘCIA]

To już tradycja, że szczecińskie Juwenalia otwiera nocny bieg studentów, którzy przebiegli w kreatywnych i ciekawych przebraniach. Jak zawsze w trakcie biegu odbyły się konkursy dla najciekawiej ubranych uczestników.

Wcześniej, przed Biegiem Nocnym, wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski przekazał studentom klucze do miasta.

Święto studentów po raz kolejny odbędzie się na Łasztowni. Przez trzy dni zagrają największe polskie gwiazdy muzyki takie jak: Margaret, Igo, Kult w czwartek (16 maja), Otsochodzi, Szpaku, Guzior, Reto, Young Multi, Słoń w piątek (17 maja) oraz Kwiat Jabłoni, Dawid Tyszkowski i Catz n’ Dogz, LemON oraz Błażej Król w sobotę (18 maja).

Juwenalia w Szczecinie to nie tylko koncerty, a także szereg wydarzeń towarzyszących integrujących środowisko akademickie miasta oraz mieszkańców. Pyszny grill, konkurencje z nagrodami i okazja do zawarcia nowych znajomości - to możliwości jakie oferuje Dzień Studenta. W czwartek (16 maja) Dni Studenta swoich uczelni organizują Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechnika Morska (Marinalia). W piątek (17 maja) natomiast Pomorski Uniwersytet Medyczny wraz z Akademią Sztuki.

Wszystkie wydarzenia towarzyszące Juwenaliom można znaleźć na stronie internetowej festiwalu juwenaliaszczecin.pl, a także na oficjalnym fanpage'u na Facebooku Juwenalia Szczecin.