Twoja emerytura wrośnie od 1 czerwca o 500 zł! Musisz spełnić jeden prosty warunek 19.05.2024

Waloryzacja emerytur to stałe narzędzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy pomocy którego agencja wyrównuje świadczenie do aktualnej siły nabywczej pieniądza. Waloryzacja emerytur w 2024 r. przewidziana jest na 1 czerwca.

Waloryzacja emerytur w czerwcu jest najkorzystniejsza dla osób, które zdecydowały się o kilka lat opóźnić złożenie wniosku o emeryturę. Przykładowo jeżeli mamy zgromadzone np. 500 tys. zł, to przechodząc na emeryturę przed 1 lipca br., otrzymamy wynagrodzenie w wys. 1 tys. 966 zł/mies. Jeżeli poczekamy do waloryzacji, nasz kapitał urośnie do 574 tys. 500 zł, co oznacza, że miesięczne świadczenie wyniesie już 2 tys. 259 zł miesięcznie.