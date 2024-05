Szyna wygięła się, a upalne lato dopiero przed nami. Może być więcej takich przypadków

Upały jeszcze się na dobre nie zaczęły, a już dały się we znaki. 30 kwietnia pod wpływem ciepła doszło do wygięcia się szyny na ulicy Wyszyńskiego. W zatorze stanęły tramwaje linii 2, 6, 7 i 8. Przerwa w ruchu wynosiła godzinę. Do wybrzuszenia szyny doszło też na ulicy Mickiewicza.

To powtórka z ubiegłego roku. 8 czerwca 2023 roku - z powodu wysokiej temperatury - doszło do poważnej usterki torowiska na ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie. Jeszcze wcześniej: 20 kwietnia 2018 roku i w marcu 2021 roku pęknięta szyna spowodowała zatory na moście Długim. W ubiegłym roku jeden z mieszkańców złożył skargę na prezydenta Szczecina. Twierdził, że na przestrzeniach narażonych na silne nasłonecznienie dochodzi do kumulacji ogromnych ilości energii cieplnej, której beton asfalt i szyny nie są w stanie wypromieniować i oddać do otoczenia. W konsekwencji nagrzewają się do blisko 100 stopni Celsjusza i w wyniku rozszerzalności cieplnej stali szyny ulegają wydłużeniu, a następnie wyboczeniu. Radni podczas głosowania uznali skargę mieszkańca za bezzasadną.