Po wypadku na pl. Rodła w Szczecinie. Dwie osoby nadal są w stanie ciężkim

Na szczęście sześcioro nieletnich pokrzywdzonych w wypadku doznało lżejszych obrażeń i nie ma zagrożenia ich życia i zdrowia.

Ranni trafili do szczecińskich szpitali. Wśród nich cztery osoby były w stanie ciężkim, dwie w stanie krytycznym.

- Do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, przywieziono w sumie cztery poszkodowane osoby - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy SPWSZ. - Dwie z nich trafiły do Zdunowa, będą przebywać w szpitalu do końca tygodnia, są w stanie stabilnym. Dwie kolejne osoby trafiły na Arkońską. Jedną z nich, po przebadaniu, trzeba było przetransportować do szpitala klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej, bo wymagała pomocy ortopedycznej. Ostatnia z przywiezionych przeszła ciężką operację neurochirurgiczną - jej stan jest bardzo ciężki, cały czas przebywa na intensywnej terapii.