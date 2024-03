Pierwsi poszkodowani w piątkowym wypadku na Placu Rodła opuszczają szpitale

- Pierwsi, pacjenci, ci najmniej poszkodowani w piątkowym wypadku na. Al. wyzwolenia w Szczecinie opuszczają szpitale, do których zostali przyjęli w celu obserwacji. Do 109 Szpitala Wojskowego przy ul. Piotra Skargi trafiło wczoraj 5 pokrzywdzonych - głównie ortopedycznie. W sobotę dwoje z nich wróciło do domów. Jeden został przewieziony do innego szpitala. Dwóch nadal przebywa w szpitalu wojskowym. Będą nadal hospitalizowani ale ich życiu nic nie zagraża. - powiedział Marcin Górka rzecznik prasowy 109 szpitala wojskowego w Szczecinie.

Do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, trafiły 4 osoby. Dwie z nich trafiły do Zdunowa, będą przebywać w szpitalu do końca tygodnia, są w stanie stabilnym. Dwie osoby trafiły na Arkońską. Jedną osobę po przebadaniu trzeba było przetransportować do szpitala klinicznego na Unii Lubelskiej, bo wymagała pomocy ortopedycznej. Druga osoba z arkońskiej przeszła ciężką operację neurochirurgiczną - jej stan jest ciężki, cały czas przebywa na intensywnej terapii.