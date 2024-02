Jest już łącznik między stadionem Pogoni a stacją Pogodno

Kilkudziesięciometrowy łącznik jest poprowadzony przez ogródki działkowe ciągnące się między ul. Twardowskiego, a torami kolejowymi. Na razie nigdzie się nim nie dojdzie - wchodząc od ul. Twardowskiego, na wysokości głównego wejścia na Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, można nim dojść do chaszczy rosnących przy torowisku. Chwilowo kończy się ślepo. Ale w przyszłości umożliwi pasażerom dotarcie z przystanku Pogodno na ul. Twardowskiego i dalej na stadion (chodnik wzdłuż ulicy też już jest położony).

Jak się dowiedzieliśmy w PKP PLK SA, do peronu znajdującego się pomiędzy torami planowane są dwa dojścia - oba kładką. Przyszli pasażerowie Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej będą mogli dojść nią do gotowego już łącznika prowadzącego do ul. Twardowskiego.