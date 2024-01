Jeziorko Słoneczne będzie pod opieką miasta? Gmina Szczecin chce przejąć jezioro od Wód Polskich

Jest już gotowy projekt uchwały w tej sprawie, złożony przez grupę mieszkańców. Rada Miasta Szczecin miałaby zobowiązać prezydenta miasta, by ten „niezwłocznie” wystąpił do Wód Polskich z inicjatywą zawarcia porozumienia w sprawie przejęcia jeziora. Radni mają się zająć tym tematem na najbliższej sesji rady miasta, 30 stycznia. Jeżeli projekt zyska poparcie, trzeba będzie przygotować pieniądze w budżecie miasta na zagospodarowanie jeziora.

Przypomnijmy, że Słoneczne i wpadająca do niego rzeka Bukowa zostały na początku września skażone - tafla wody pokryła się wtedy żółto-brązową zawiesiną. Przypuszcza się, że przyczyną zanieczyszczenia jeziora był pożar w niedalekim Mierzynie - paliła się tam hala magazynowa firmy zajmującej się produkcją ocynkowanych konstrukcji stalowych. Istnieje podejrzenie, że nienaturalne wybarwienie jeziora było skutkiem gaszenia tego pożaru - woda użyta przez strażaków spłynęła do kanalizacji i rowów melioracyjnych, a nimi do cieku Wierzbak, który wpada do rzeki Bukowa, która z kolei zasila Jezioro Słoneczne.