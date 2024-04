Piotr Krzystek: O sukcesji jeszcze nie myślę. Teraz stawiam na Łasztownię

- Chciałbym przede wszystkim podziękować mieszkańcom Szczecina, za to że udali się wczoraj do urn wyborczych i zagłosowali. Zadecydowali jak będzie wyglądał i rozwijał się Szczecin. Prawie połowa szczecinian do tych wyborów poszła i to jest dobry trend. Dziękuję, że ponad 60 procent wyborców zagłosowało na mnie na prezydenta Szczecina. To dla mnie duże wyróżnienie, po raz pierwszy udało mi się wygrać wybory w pierwszej turze, a brałem w nich udział już pięć razy. To duży mandat zaufania. Ale gratuluję wszystkim, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, bo ona jest pierwszym zwycięzcą. Gratuluję też PiS - w Radzie Miasta będzie miała 7 mandatów. I gratuluję Koalicji Samorządowej, która będzie miała 5 mandatów. Trochę poniżej moich oczekiwań, ale myślę, że spodziewaliśmy się takiego układu na podium. To było przewidywalne. Mamy otwarcie na nowa kadencję. Myślę, że współpraca będzie się układała bardzo dobrze. A teraz czeka nas praca.