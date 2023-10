Jeziorko Słoneczne jest zanieczyszczone cynkiem i miedzią. Na oczyszczenie zbiornika potrzeba 3,5 mln zł Leszek Wójcik

Jeziorko Słoneczne na szczecińskich Gumieńcach Andrzej Szkocki / archiwum

Na dnie Jeziorka Słoneczne na Gumieńcach są przekroczone zawartości cynku i (nieznacznie) miedzi. To wynik badań certyfikowanego laboratorium, które po pobraniu sześciu próbek mułu przeanalizowało jego skład. Chodziło o to, by sprawdzić zawartość m.in. metali ciężkich w osadach dennych zbiornika.