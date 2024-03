15 tysięcy, pompowanie i lansowanie. Kto odpowiada za podtopienia we wsi Piasek?

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Piasku to część inwestycji pod nazwą "Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą". W jej ramach w samym Piasku wykonano budowle przeciwpowodziowe o łącznej długości 1625 m. To ziemne wały oraz stalowa ściana przeciwpowodziowa zwieńczona charakterystycznym murkiem. Teraz okazało się, że zapory chronią przed wodą z rzeki, ale nie pozwalają odpływać wodom gruntowym.

Piasek to niewielka nadodrzańska wieś w gminie Cedynia. Woda w pierwszych domach położonych najbliżej rzeki pojawiła się jeszcze w grudniu. - Rozumiemy wszystko, ale mamy żal o to, że nikt nam przez tyle czasu nie chciał pomóc. Dlaczego tak późno? - pytała Marta Garbart, jedna z mieszkanek Piasku, która również miała zalaną piwnicę.

- Ludzie, nie dajmy się skłócić! Tu siedzą winni! - wskazywał jeden z mieszkańców na przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (to Wody Polskie odpowiadają za oddaną we wrześniu ubiegłego roku przeciwpowodziową inwestycję w Piasku).

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, na najniższym szczeblu za reakcję w sytuacji zagrożenia powodzią odpowiada gmina. Tu jednak pierwsza realna reakcja, czyli zadysponowanie na miejsce zastępów straży pożarnej miała miejsce dwa tygodnie temu. Wówczas wodę pompowali wszyscy strażacy z okolicznych miejscowości. Na miejscu był także wojewoda Adam Rudawski, który zdecydował o zadysponowaniu do Piasku dwóch dużych pomp. Strażacy pracują niemal cały czas. Efekty widać gołym okiem, wody jest zdecydowanie mniej.

Adam Zarzycki odpierał zarzuty mieszkańców, twierdząc, że od początku wszystko było monitorowane. Na spotkaniu nie zabrakło też przedwyborczych docinków. - Ja współczuję i nie chciałbym być w takiej sytuacji, ale proszę nie wykorzystywać tego do lansowania się - powiedział zwracając się m.in. do Marty Garbart, która startuje w wyborach do rady gminy z konkurencyjnego dla burmistrza komitetu.