Blokada S3 musi się zakończyć - sąd podtrzymał decyzję burmistrza Myśliborza

"Decyzja burmistrza jest uzasadniona. W postępowaniu administracyjnym zebrano dużo informacji" – podkreśliła sędzia SO w Szczecinie Renata Tarnowska, uzasadniając oddalenie odwołania złożonego przez rolników, którzy od lutego br. protestują na drodze S3.

Odwołanie rolników dot. możliwości organizacji zgromadzenia, czyli blokady drogi S3 trafiło do Sądu Okręgowego w Szczecinie, po tym jak burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski wydał 15 kwietnia decyzję odmowną w sprawie zgromadzenia planowanego od 19 kwietnia do 30 czerwca br. Uzasadnił to względami bezpieczeństwa, przywołując policyjne statystyki. Na trasie objazdu blokady (DW 119) kilkukrotnie zwiększyła się liczba kolizji (17 w ciągu miesiąca) i wypadków. Z powodu blokady ekspresówki drogi lokalne są nadmierne obciążone. Tworzą się korki. Następuje degradacja infrastruktury.

Sędzia wyjaśniła, że rolnicy w odwołaniu wskazali, że doszło do naruszenia ich prawa zagwarantowanego w artykule 57 Konstytucji RP, czyli prawa wolności zgromadzeń. Z kolei w uzasadnieniu decyzji burmistrz Myśliborza argumentował, że naruszane są prawa mieszkańców gminy, którzy nie mogą bezpiecznie dojechać do pracy, do szkoły (1400 z nich napisało do burmistrza petycję, w której domagają się likwidacji blokady).