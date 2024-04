Koalicja Obywatelska: chcemy wziąć większą odpowiedzialność za Szczecin

Nie chciał rozmawiać na razie o tym, czy odda KO większą liczbę stanowisk zastępców prezydenta. Na razie KO ma jednego zastępcę - Łukasza Kadłubowskiego.

Godzinę po jego wystąpieniu przed magistratem, konferencję zorganizowali posłowie Koalicji Samorządowej i zwycięscy kandydaci na radnych Szczecina.

Poseł Arkadiusz Marchewka przyznał, że KO chce wziąć większą odpowiedzialność za Szczecin, bo fo tego zobowiązali ch wyborcy.

- Podjęliśmy decyzję popierając prezydenta Piotr Krzystka, że chcemy wziąć odpowiedzialność za miasto i dlatego Łukasz Kadłubowski został zastępcą pana prezydenta. Umówiliśmy się, że po wyborach będziemy rozmawiać o planach na nową kadencję. Te 19 mandatów to wielkie zaufanie ze strony mieszkańców. 58 tys. głosów oddanych na naszą listę pokazuje jasno, że to właśnie ci ludzie powinni mieć narzędzia do tego, aby realizować program. Jakie będą ostateczne decyzje w tym zakresie będzie wynikiem rozmów z panem prezydentem. Współpraca. Przez ostatnie tygodnie była bardzo dobra - mówił poseł Marchewka.