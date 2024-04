Eurowybory 2024: Znamy kandydatów lewicy z okręgu nr 13 obejmującego województwo zachodniopomorskie i lubuskie

Konferencję, na której Nowa Lewica zaprezentowała dziesięcioro swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, otworzył minister nauki Dariusz Wieczorek, który przypomniał, że to lewica "wprowadziła" Polskę do Unii Europejskiej, dzięki czemu (w ciągu 20 lat jej członkostwa) do Polski wpłynęło 161 mld euro (netto, czyli po odliczeniu składek).

- To sprawiło, że Polska dziś może się czuć bezpieczna - podkreślił. - Może ktoś zapytać, jak wykorzystaliśmy te środki? Myślę, że to widać na pierwszy rzut oka. Wszędzie, w miastach, w miasteczkach i na wsiach. W całej Polsce, również w Zachodniopomorskiem.

Minister zauważył, że dzisiaj rząd i wszystkie siły demokratyczne robią wszystko, by Polska była ważnym partnerem w Unii Europejskiej, by znów liczyła się na arenie międzynarodowej, a w Parlamencie Europejskim miała ważny głos.

- Aby tak się stało Koalicja 15 Października musi zwyciężyć w zbliżających się wyborach - twierdzi minister. - Musimy je wygrać, by eurosceptyków było w Unii jak najmniej.