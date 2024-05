Wybory do Parlamentu Europejskiego. Dr hab. Bartłomiej Toszek: czeka nas zacięta walka o euromandaty

To jest podchwytliwe pytanie i nie dam na nie jednoznacznej odpowiedzi. Każda partia sama decyduje z jakimi hasłami chce iść do wyborów. Ale myślę, że zostaniemy solidnie zaskoczeni przez jedno i drugie ugrupowanie. Przez KO choćby dlatego, że to partia, która przestała być ugrupowaniem kontestującym a rządzącym, więc stanie przed szalenie trudnym dylematem jak przekonać Polaków na przykład do Zielonego Ładu czy paktu migracyjnego, a z drugiej strony bronić interesów Polski przed Unia Europejską. Z kolei PiS-owi będzie teraz niewątpliwie łatwiej pokazywać, że dopóki oni rządzili to tego typu zagrożenia nie występowały, a w momencie kiedy rządzą jej oponenci, Polacy muszą obawiać się jakiś nowych sytuacji politycznych czy gospodarczych.

Wydawać by się mogło, że nie, choć nasi politycy potrafią nas zaskoczyć (śmiech). Natomiast w interesie chyba żadnego ugrupowania, może z wyjątkiem Lewicy, nie leży, by ten temat rozkręcać. To jest temat trudny i trudno z nim polemizować i myślę, że te dwie największe partie będą go unikały.

Wskazanie, że tak, my Zielony Ład wdrożymy, ale bez wskazywania kiedy to nastąpi i czy od razu w całości. Podkreślenie, że nam zależy przede wszystkim na własnych, narodowych interesach. I podkreślanie, że o ile te interesy są zbieżne interesami unijnymi, wtedy można je realizować, a jeżeli nie, to siadamy do stołu i negocjujemy.

Do pewnego stopnia niewątpliwie tak, chociaż nie przeceniajmy wyborów do europarlamentu, bo one stosunkowo mało obchodzą Polaków. A jak już, to zaczyna obowiązywać takie myślenie, że jak jakiś polityk jedzie do Brukseli, to on niejako "wypada" z tej polityki polskiej i przestaje się liczyć. Z punktu widzenia PiS jest natomiast dobrze, aby jakoś teraz zagospodarować bardziej gorące nazwiska, które budzą najwięcej kontrowersji. I trudno się dziwić, że druga strona stara się to uniemożliwić.

Sprawa tych 1,6 mld zł Orlenu jakoś nie burzy Polaków. Czy to oznacza, że już się uodporniliśmy na takie sytuacje?

Niestety, tak. Uważam, że to jest wielka tragedia polskiej polityki. Teraz patrząc się na polityka, jeśli nawet wiemy, że on mówiąc do nas nadal kłamie, to uważamy, że on może, bo w końcu jest tylko politykiem. Ale przecież tak nie jest, on nie ma do tego prawa. Nie powinien nas okłamywać, a za każde kłamstwo powinien ponosić odpowiedzialność. W wielu europejskich krajach to co się dzieje w Polsce z tym oszukiwaniem Polaków, byłoby niemożliwe. W Polsce w tej chwili zaczyna się takie myślenie, że to co się mówi publicznie (i to zwłaszcza w kampanii wyborczej), to nie ma wielkiego znaczenia, że to tylko kampania wyborcza. A przecież to obniża kulturę polityczną i to obniża ją dramatycznie. Poza tym polityka staje się się takimi igrzyskami. Do tego w tych "igrzyskach" wiele osób już, porządnych osób, nie chce brać udziału. To bardzo źle.