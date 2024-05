Prezydent Aleksander Kwaśniewski z wizytą na szczecińskim Raucie Europejskim w BCS [ZDJĘCIA]

- Przed 2004 rokiem wiedzieliśmy, że mamy trzy drogi - opowiadał Aleksander Kwaśniewski. - Pierwsza to Polska w Unii Europejskiej, czyli Polska skierowana na Zachód. Druga droga to droga ze wschodem, czyli Rosją, a trzecia to skazanie Polski na szarą strefę. Ten wybór pierwszej drogi, drogi do Unii Europejskiej był ponadpartyjnym porozumieniem, bo przypomnę rozmowy na ten temat rozpoczęły się jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku.

- Co było dla nas problemem gdy przystępowaliśmy do UE? - przypomniał Prezydent RP. - Decydujące były wtedy kwoty mleczne. Rolnicy bali się, że produkty mleczne z Zachodu zaleją Polskę i oni nie będą mieli racji bytu. A co się stało? To polskie produkty mleczne są teraz obecne we wszystkich unijnych krajach. Stało się więc odwrotnie niż przewidywaliśmy.

Opowiadał także, że w czasie ostatnich rozmów delegacji polskiej z przedstawicielami UE, Polska delegacja była na tyle dociekliwa, że przedłużyła znacznie czas rozmów.