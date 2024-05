Protest rolników na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Rolnicy nie chcą dopłat, a normalnego rynku [ZDJĘCIA]

- I już nie tylko z Ukrainy - podkreśla. - A te produkty są tańsze niż nasze i do tego niezdrowe.

I tłumaczy, że nadal do Polski napływają produkty rolne ze Wschodu.

- Właściwie w naszych protestach nic się nie zmieniło - mówi Adam Walterowicz, jeden z organizatorów protestu rolników w zachodniopomorskim.- My nadal nie chcemy Zielonego Ładu. Nie chcemy tych dopłat, ale normalnego rynku. To nie może być tak, że ktoś produkuje cokolwiek i jest zmuszony sprzedawać poniżej kosztów produkcji. A tak teraz jest - dodaje

Mówi też, że rolnicy nie chcą wcale dopłat, bo jak długo można do towaru dopłacać. Oni chcą normalnej gospodarki rynkowej, „takiej kapitalistycznej, bo ta co teraz jest to nie ma nic z rynkiem wspólnego, ona jest socjalistyczna” - mówią.