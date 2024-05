Polbud kontra GDDKiA. Porozumienie coraz bliżej

- Rozmowy zmierzają w dobrą stronę, pracujemy intensywnie nad porozumieniem - mówi Ryszard Kaptur, prezes Polbudu-Pomorze. - Na 19 maja zaplanowaliśmy kolejne spotkanie.

Jak podkreśla wykonawca trwają prace na odcinkach S3 i S6. Niedługo rozpocznie się nasuwanie nowego przęsła mostowego nad cieśniną Dziwny. Najbardziej widowiskową część operacji zaplanowano na 16 maja.

Polbud- Pomorze to wykonawca dwóch ważnych inwestycji drogowych w naszym województwie, czyli odcinka drogi S3 Dargobądz-Troszyn i dokończenia obwodnicy Koszalina w ciągu S6.

Przypomnijmy, że 1 marca wykonawca zszedł z placu budowy S3 na odcinku Dargobądz-Troszyn o długości 16 km. Planowany termin zakończenia robót to 18 maja 2024 roku, jednak jest to nierealne. Polbud-Pomorze zabiega o ponad 108 milionów złotych, to prognozowana przez niego kwota waloryzacji kontraktowej.

Polbud-Pomorze wezwał także do zmiany kontraktu „Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Kontrakt o wartości 448,87 mln zł realizuje konsorcjum firm Polbud-Pomorze, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz Wibra Infrastruktura. Data zakończenia realizacji projektu minęła 22 kwietnia 2024 roku.