PSL o Eurowyborach. Konferencja Trzeciej Drogi na Jasnych Błoniach w Szczecinie

Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu i Jarosław Rzepa, poseł na Sejm, przyszli na Jasne Błonia w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego - obaj są na liście Trzeciej drogi (odpowiednio na pierwszej i trzeciej pozycji w Zachodniopomorskiem i Lubuskiem). W Szczecinie tłumaczyli, co Polska ma najlepszego do zaoferowania Europie: "Kiedy jesteśmy razem, solidarni, to potrafimy wielkie rzeczy".

- Do Europy trzeba wyeksportować polską zgodę, a nie polskie kłótnie i obciach - podkreślił senator Kamiński. - Dlatego tak ważne jest to, kto do Parlamentu Europejskiego się dostanie. Bo im silniejsi są ci, którzy potrafią rozmawiać z każdym, tym większe są szanse, że Europarlament nie będzie kolejną odsłoną polsko-polskiego sporu.

Najczęściej powtarzanymi przez parlamentarzystów słowami były we wtorek "zgoda" i "pokój". To, jak podkreślali, ich hasło wyborcze ale też potrzeba chwili. Żyjemy bowiem w trudnych czasach: nad granicą z Białorusią narasta kryzys emigracyjny, jeden z najważniejszych polskich sędziów okazał się szpiegiem, a Rosja pod naszym bokiem walczy z Ukrainą. Poza tym nie wiemy, co się stanie jesienią w Stanach Zjednoczonych i jaki będzie ogólny wynik wyborów do Europejskiego Parlamentu.