Ścieżka rowerowa wokół Jeziorka Słonecznego. Nowe 650 metrów relaksu

Zakład Usług Komunalnych podpisał właśnie umowę z firmą, która zajmie się budową ścieżki rowerowej oraz nowych miejsc do odpoczynku i rekreacji przy Jeziorku Słonecznym.

Zgodnie z projektem, wzdłuż brzegu jeziorka (od strony ul. Krętej i Szeligowskiego), równolegle do istniejącego ciągu spacerowego, wybudowana zostanie asfaltowa droga rowerowa - o długości około 650 m. Nowa trasa będzie włączona do istniejącej już infrastruktury rowerowej. Wykonany zostanie także łącznik pomiędzy ścieżką rowerową od strony ul. Derdowskiego, a ścieżką w ciągu ulicy Taczaka.

Wzdłuż nowej ścieżki rowerowej powstaną też miejsca do odpoczynku i zabawy. W sąsiedztwie jeziorka wybudowany zostanie tzw. bulodrom, czyli boisko do gry w bule. Pojawią się też stoły do gry w ping – ponga, piłkarzyki oraz szachy. W kilku miejscach staną stoły piknikowe, ławki, hamaki oraz huśtawki trzyosobowe. Miejsce do odpoczynku powstanie również przy ścieżce rowerowej na ul. Taczaka. Zainstalowane też zostaną latarnie.