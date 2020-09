Sto osiemdziesiąt kilometrów nowych tras rowerowych. Wkrótce otwarcie

Więcej w naszym serwisie specjalnym:

Na przełomie października i listopada gotowe ma być 100 km oznakowanej trasy od Dźwirzyna, aż za Marszewo na granicy Zachodniopomorskiego z Pomorskim. To niemal połowa szlaku Velo Baltica prowadzącego przez nasz region . Aktualnie kończone są inwestycje w Bukowie Morskim (0,5 km nowej trasy), Darłowie (ponad kilometr trasy wzdłuż ulic Mickiewicza i Sowińskiego oraz ul. Morskiej), a także ponad 1,5 km szlaku za miejscowością Marszewo. Na finiszu są także prace związane z oznakowywaniem tego odcinka Velo Baltica.

W Zachodniopomorskiem trwa kompletowanie kolejnych odcinków wojewódzkich szlaków rowerowych, które w przyszłości stworzą spójną sieć połączeń pomiędzy różnymi regionami województwa. Już dziś możliwe są kilkudziesięciokilometrowe podróże, w kolejnych dwóch miesiącach do użytku oddane będą kolejne łączniki.

Na zachód od Dźwirzyna bezproblemowo dojedziemy aż do Łukęcina, trasa wymaga jeszcze oznakowana. Obecnie trwa budowa m.in. odcinków w gminach Trzebiatów, Rewal, Dziwnów i Międzyzdroje, które poprawią wygodę i bezpieczeństwo na trasie.

Stary Kolejowy Szlak: Białogard – Złocieniec

Otwarcie ponad 61 km odcinka zaplanowano na 11 września br. To nie koniec inwestycji na Starym Kolejowym Szlaku, gdzie obecnie trwa projektowanie blisko 12 km łącznika, który otworzy trasę na Świdwin. Pracy wymagają również odcinki na południu województwa. Część infrastruktury w okolicach Wierzchowa i Wałcza jest już gotowa, ale wymaga oznakowania, część jest już zaprojektowana, a reszta czeka na przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej. Na północnym odcinku trasy, dziś bez problemów dotrzemy z Kołobrzegu do Karlina oraz z Mielna przez Koszalin do Wroniego Gniazda. Trasy wymagają jeszcze oznakowania, a projektowane są łączniki w pobliżu Białogardu.