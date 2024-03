S10 Szczecin–Piła. Poznaliśmy większość wykonawców nowej arterii

Inwestycja będzie realizowana w formule "Projektuj i Buduj". Budimex odpowiada za odcinki: Stargard – Suchań (dł. 13,8 km, wartość wybranej oferty: 450,38 mln zł), Cybowo – Łowicz Wałecki (16,6 km, 592,97 mln zł), Łowicz Wałecki – Piecnik (14,9 km, 538,05 mln zł), Piecnik – Wałcz (dł. 16 km, 552,22 mln zł), Wałcz – Piła (dł. 13 km, 721,29 mln zł). Natomiast do realizacji fragmentu ekspresówki z Suchania do Recza (dł. 19,6 km, 667,52 mln zł) odpowiada konsorcjum Kobylarnia i Mirbud.

- Komisja przetargowa w pięciu przypadkach wskazała na oferty złożone przez firmę Budimex, natomiast dla szóstego odcinka przez konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Teraz dokumentacja postępowań trafi do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Dla pozostałych dwóch odcinków trwa jeszcze etap sprawdzania i weryfikacji ofert - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

S10 Szczecin - Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Budowę drogi podzielono na osiem odcinków realizacyjnych. Wybudowany zostanie fragment łączący węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z gotowymi już odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły (z wyłączeniem funkcjonującej już od 2020 roku obwodnicy Wałcza).

- Wykonawcy będą mieli 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakładamy, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca - wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk. - Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się w 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 roku.

Co z budową całej S10 do Warszawy?

Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją Warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy oprócz odcinka od Zdunowa do Stargardu oraz obwodnicy Wałcza korzystają także z trzech innych odcinków S10. To obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w województwie wielkopolskim oraz Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód - Toruń Południe (jednojezdniowa) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie około 60 km.

W realizacji są cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Pierwszy wniosek o ZRID został złożony w lipcu, drugi w sierpniu, a trzeci w grudniu ubiegłego roku. Dla czwartego odcinka, drugiej nitki południowej obwodnicy Torunia, w dalszym ciągu opracowywane są materiały do wniosku o ZRID.