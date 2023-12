Skandal w Dobrej. Wójt skomentowała wygląd radnej

Tak burzliwej sesji gmina Dobra nie pamięta. Po tym, jak wójt Teresa Dera skomentowała wygląd jednej z radnych, część rajców opuściła sesję. O słowach wójt mówią wprost: nie można takich zachowań tolerować.

Ostatnia sesja w roku w gminie Dobra była sesją przede wszystkim budżetową. I to właśnie podczas dyskusji nad uchwałą budżetową doszło do sytuacji, której efektem było wyjście części radnych z sesji Radna Monika Duziak-Kowalska poddała w wątpliwość m.in. kwestię budowy basenu na terenie gminy. Wójt Teresa Dera nie odniosła się do argumentów radnej, a jedynie skomentowała: "Widać po pani, pani Moniko, jak zdrowy tryb życia pani prowadzi."



"Proszę bez wycieczek osobistych" - zaapelował przewodniczący Bartłomiej Miluch.



"Ja rozumiem, że pani zna moje choroby i wie, dlaczego wyglądam, jak wyglądam..." - odpowiedziała radna Duziak-Kowalska. W tym momencie ogłoszono 10 minut przerwy, a radny Malinowski zdążył jeszcze krzyknąć do Teresy Dery, że "jest bezczelna".



- Przekroczyła wszelkie granice kultury. Nie można takich zachowań tolerować - mówi o słowach wójt radny Paweł Malinowski. Po przerwie złożył wniosek o to, aby Teresa Dera przeprosiła radną. Przeprosin nie było, a część radnych w ramach protestu i solidarności z koleżanką, opuściła salę obrad.







Do całej sprawy na swoim blogu mojeBezrzecze.pl jeszcze w czwartek odniosła się radna Katarzyna Ciurzyńska: "...z powodu obraźliwego zachowania pani wójt wobec mojej koleżanki radnej Moniki Duziak-Kowalskiej, która nie otrzymała przeprosin, postanowiłam w geście solidarności opuścić sesję wraz z innymi radnymi: Magdaleną Zagrodzką, Pawłem Malinowskim i Januszem Zarzyckim. To, co dzisiaj miało miejsce, nie powinno nigdy wydarzyć się w przestrzeni publicznej".



Monika Duziak-Kowalska do sprawy odniosła się krótko w swoim mediach społecznościowych: < > - napisała.



Budżet gminy Dobra na 2024 rok został przyjęty głosami radnych, którzy pozostali na sali. 13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Wideo Płażyński: Pluralizm mediów jest zagrożony