Janusz Żmurkiewicz: Nie zazdroszczę pani Agatowskiej [ROZMOWA]

10 489 głosów na Janusza Żmurkiewicza w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Jest pan zadowolony z wyniku?

Startowałem, żeby wygrać, dostałem mandat, mam z czego być zadowolony. To, co mnie bardzo cieszy, to dobry wynik, jaki udało nam się wspólnie z moją koleżanką Beatą Smoleńską z Gryfic uzyskać, dzięki czemu mamy w okręgu nr 2 po raz pierwszy aż 3 mandaty. Ten trzeci mandat z listy Koalicji Obywatelskiej dostał Adam Fedeńczak z Nowogardu. To jest nasz duży sukces. Przyznam jednak, że liczyłem na nieco lepszy wynik w samym Świnoujściu, ale nie chcę się już na tym skupiać. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos.

Jak pan widzi swoją rolę jako radnego sejmiku?

Tak jak każdy radny w gminie czy w mieście, chcę czynnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i podejmowaniu dobrych decyzji dla naszego województwa. Myślę, że każdy radny, niezależnie od tego, jaką opcję reprezentuje myśli podobnie - województwo nie ma partyjnej barwy, wszystkim nam radnym powinno zależeć, aby się rozwijało, aby osiągało lepsze wyniki w różnych dziedzinach, żeby mieszkańcom żyło się lepiej i aby turyści chcieli do nas przyjeżdżać. Tak naprawdę są to te wszystkie elementy, o które zabiegałem jako prezydent Świnoujścia, teraz będę to robił w większej skali. Ta większa skala to większy obszar, więcej mieszkańców, którzy mają swoje potrzeby i oczekiwania, więcej problemów, ale też większe sukcesy. Świnoujście oczywiście jest mi najbliższe i tak zawsze będzie, ale równie bliskie są mi powiaty, które także jako radny będę reprezentował, czyli kamieński, gryficki, łobeski i goleniowski.