Radni PiS krytykują władze miasta za podejście do kultury

Najważniejszą kwestią są zarobki aktorów w Teatrze Współczesnym i Pleciudze oraz pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy często zarabiają najniższą krajową. Dwa tygodnie temu odbyła się komisja ds. kultury i promocji rady miasta, podczas której te kwestie były poruszane. Po tej komisji aktorzy Teatru Współczesnego rozpoczęli akcję protestacyjną wywieszając transparenty „Teatr nie jest firmą” w kilku miejscach oraz odczytując specjalny apel do widzów po spektaklach.

- Rozwiązaniem mogłoby by niższe finansowanie masowych imprez jak regaty czy inne imprezy odbywające się na Wałach Chrobrego. Można by je było zorganizować z mniejszym wsparciem miasta. Są różnego rodzaju programy, które finansują również tego rodzaju imprezy, choćby z Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy na poziomie krajowym, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na finansowanie teatru czy biblioteki - mówi radny Rafał Niburski. - Aktorzy mówią, że zadowalałaby ich pensja nauczyciela. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o takim poziomie, to dobre rozwiązanie.