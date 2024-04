Koalicja Samorządowa Piotra Krzystka podsumowała kampanie wyborczą

Ujawnił, że do tej pory miasto dostało niespełna 30 mln zł z obiecanych przez rząd PiS prawie 400 mln zł na inwestycje z Rządowego Program Inwestycji Strategicznych. W ciągu ostatnich 8 lat Szczecin w wyniku zmian podatkowych stracił ok. 700 mln zł. Nowy rząd zapowiedział, że w samorządach będzie zostawało więcej pieniędzy z podatku PiT.

- To oznacza powrót do normalności. Jako samorządowcy zżymaliśmy się na sytuację, w której politycy przynoszą te wielkie kartonowe czeki. Przynoszą je i tak naprawdę często są to czeki bez pokrycia, dlatego, że Szczecin jako miasto w tych czekach otrzymał prawie 400 miliony złotych, a do wczoraj wpłynęło na konto miasta jedynie 28 milionów. Reszta są to środki obiecane. Oczywiście kontraktowane, ale które będą musiały być zdobyte przez rząd obecny. A więc będą to obligacje, pożyczki, inne formy pozyskiwania finansów. A zatem te prezenty, czy te czeki były trochę na kredyt. Niestety, jak pokazują raporty Najwyższej Izby Kontroli i niezależnych analityków, te pieniądze rządowe były przez rząd PiS rozdawane po uważaniu. Tam, gdzie politycy mieli dobre relacje z samorządowcami, tam środki były. W dużych miastach oczywiście było dużo, dużo gorzej. Rekompensaty nie pokrywały straty, a przecież potrzeby mieszkańców są wszędzie takie same. W dużych miastach wydatki naturalnie są wyższe, jak choćby na komunikację. My kształcimy też młodzież, dzieci spoza Szczecina, do szkół przyjeżdżają z mniejszych miejscowości. My utrzymujemy bursy, internaty. To wszystko wymaga pieniędzy. Uważam, że stworzenie realnych warunków finansowania samorządów to jest coś, co powinno się wydarzyć w najbliższych, nawet nie latach, ale miesiącach. Dlatego, że czeka nas trudny rok 2025. Jeżeli chcemy skorzystać z funduszy KPO, z funduszy unijnych, które są dostępne, to musimy mieć na to szansę. Musimy to dobrze zaplanować. Wierzę w te zapowiedzi ministra finansów, że sytuacja się poprawi i że budżet 2025 r. będzie istotnie lepszy, a więc przerwiemy ten kryzys, bo w kryzysie musieliśmy zwijać inwestycje. A chcemy robić więcej, bo mieszkańcy z tymi pomysłami do nas przychodzą - podsumował Piotr Krzystek.