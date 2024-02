Aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie protestują. "Jesteśmy w stanie kryzysu"

Artyści są oburzeni postawą urzędników. Przekonują, że teatr nie jest FABRYKĄ.

- To dobry czas, by powiedzieć, kim jesteśmy. Szczeciński Teatr Współczesny jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych placówek kulturalnych w Polsce - to marka, szczecińska marka. Jesteśmy teatrem uznawanym za jeden z najlepszych w kraju. Co roku bierzemy udział w wielu festiwalach, występujemy za granicą. Tworzymy teatr artystyczny i odnosimy sukcesy.