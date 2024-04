"Na mobbing w instytucjach kultury reagujemy na bieżąco". Spotkanie dyrektorów muzeów

Z kolei obecny na obradach dyrektorów Piotr Rypson (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN) poinformował, że pracuje nad systemem, który uzdrowi sytuację związaną z zakupami dzieł sztuki.

- Choć do tej pory zakupy były dokonywane na znacząca skalę, to jednak tylko dla sześciu instytucji w Polsce - zauważył. - My chcemy to zmienić. Zracjonalizować zakupy na poziomie wiarygodności przeznaczonych na nie finansów oraz sprawić, by mniejsze instytucje miały szansę dostępu do finansów publicznych w celu wzbogacenia swoich kolekcji.