Proces w sprawie afery melioracyjnej. Zeznawać będzie były szef IMGW

Chodzi o Mieczysława O., który stał na czele IMGW w latach 2011-2016. Odszedł w niesławie, bo prokuratura zarzuciła mu prawie 100 przestępstw związanych z nieprawidłowościami w Instytucie. Proces trwa. Zdaniem śledczych, ówczesny dyrektor zrobił z instytucji coś na wzór prywatnego folwarku i przyjmował ludzi do pracy za pieniądze. Mieczysław O. nie przyznaje się do winy. W trakcie tego śledztwa pojawił się wątek Stanisława Gawłowskiego, który w tamtym czasie był ministrem środowiska. Mieczysław O. miał w IMGW bliskiego współpracownika, Łukasza L. który przyznał się do wręczenia ministrowi zegarków.

Według Mieczysława O. propozycja wręczenia Stanisławowi Gawłowskiemu zegarków padła po tym, gdy ze strony Gawłowskiego zaczął odczuwać presję, aby zwolnić Łukasza L., pełniącego wówczas funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.