Trener podejrzany o skrzywdzenie młodej zawodniczki

Jak ustaliliśmy, przesłuchano już pierwszych świadków.

Mężczyzna jest trenerem od kilku lat. Niedawno zasiadł we władzach związku sportowego.

- Jesteśmy zaskoczeni. Wystąpiliśmy do prokuratury o informacje o powodach zatrzymania, ale nie podano nam ich, bo nie jesteśmy stroną postępowania. Nie mieliśmy wcześniej sygnałów, że może się w nieodpowiedni sposób zachowywać wobec dzieci. Wiem, że niektórzy teraz próbują takie tezy formułować, ale to nie jest prawda. Został wybrany do władz ogromną przewagą. Na trzydzieści osób - głosowało na niego dwadzieścia. Gdybyśmy mieli jakieś niepokojące sygnały w przeszłości, to nigdy nie zdobyłby takiego poparcia. Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy przez właściwe organy. Najważniejsze jest dobro dzieci - powiedział „Głosowi” jeden z działaczy.