Szczeciński kondotier ma spore problemy z... laską. To wina wandali

Nieznani sprawcy lub sprawca wygięli laskę, którą najemnik trzyma w prawej ręce.

Wygięta część nie jest buławą, czyli oznaką władzy dowódcy.

- To zwykła pałka czy kij do poganiania konia. Taką samą ma włoski oryginał. Co ciekawe warszawska kopia pomnika ma pustą rękę - wyjaśnia nadkomisarz dr Marek Łuczak, policjant i historyk.