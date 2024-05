Poligon drawski. Tak wygląda ćwiczenie Immediate Response-24 z bliska [ZDJĘCIA]

Na terenie jednego z największych poligonów w Europie, czyli Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko kilka tysięcy żołnierzy jest poddawanych szczegółowemu sprawdzianowi ich dotychczasowego wyszkolenia w trakcie realizacji wymagających zadań.

Jednym z trudniejszych było wykonanie przeprawy na Jeziorze Zły Łęg. Przygotowali ją amerykańscy i brytyjscy inżynierowie. Dzięki niej żołnierze 1 batalionu zmechanizowanego z Lęborka i 1 batalionu czołgów przydzielonego do 7 Brygady Obrony Wybrzeża przedostali się na drugi brzeg, ale gdzie kontynuowali wcześniej postawione zadania.

Międzynarodowe ćwiczenie pk. IMMEDIATE RESPONSE-24 powoli zbliża się ku końcowi, jednak dla żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej nie oznacza to powrotu do garnizonów. Już we wtorek 14 maja br. rozpoczną oni kolejne ćwiczenie. Będzie to tym razem ćwiczenie taktyczne z wojskami RYŚ-24, w którym będą uczestniczyć przede wszystkim jednostki wchodzące w skład szczecińskiej „Dwunastki”.