Z nieba do piekła - jeszcze jedna galeria z meczu Pogoń Szczecin - Wisła Kraków [ZDJĘCIA] Jakub Lisowski

+47 Zobacz galerię Piłkarsko Wisła Kraków była w finale lepsza od Pogoni Szczecin i to jest największe zaskoczenie spotkania. Mniejsze, że błędy popełniali sędziowie z Tomaszem Kwiatkowskim na czele. Andrzej Szkocki

Pogoń prowadziła po bramce Efthymiosa Koulourisa, była sekundy od historycznego triumfu w Pucharze Polski, ale po swoich błędach - i sędziego Tomasza Kwiatkowskiego - straciła dwie bramki. Tej straty nie potrafiła już odrobić w dogrywce, choć do ostatniego gwizdka walczyła. Dla Pogoni był to już czwarty przegrany finał pucharowych rozgrywek, ale pierwszy ze zdobytą bramką. Marne to jednak pocieszenie dla szczecińskich kibiców.