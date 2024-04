Sławomir Nitras w Mierzynie o programie "Aktywna szkoła". "Trzeba zdjąć kłódki blokujące dostęp do przyszkolnych boisk" Leszek Wójcik

Konferencja prasowa Sławomira Nitrasa w Mierzynie Leszek Wójcik

25 tys. zł na sprzęt sportowy i sfinansowanie wynagrodzenia trenera - na takie wsparcie może liczyć każda szkoła w Polsce, która przystąpi do programu "Aktywna szkoła". - Apeluję do wszystkich dyrektorów szkół i do władz lokalnych: zdejmijcie kłódki z furtek i bram blokujących wjazd na boiska sportowe, sale gimnastyczne i baseny - powiedział Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. - Nie widzę powodów, by były popołudniami i w weekendy pozamykane. A jeśli nadal są, to dowód na złą wolę lub lenistwo dyrektora szkoły.