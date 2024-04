Zbadali potencjał inwestycyjny miast. Jak w ankietach wypadł Szczecin?

- Ta bardzo wysoka pozycja w rankingu miast najlepszych do życia pokazuje, że w Szczecinie jest gdzie spędzić wolny czas - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta. I wymienia choćby miejsca kultury, parki, dukty spacerowe, ale też kawiarnie, restauracje, miejsca rozrywki (park wodny, muzea). - I to wszystko, co możemy robić w mieście poza pracą, to chyba to kryterium jest największą siłą Szczecina - dodaje i podkreśla, że to II miejsce w zestawieniu jest o tyle ważne, bo pokazuje miejsce Szczecina na tle innych miast.