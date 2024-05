Nasze miasto ma teraz swój czas. Zapytaliśmy znanych szczecinian, jak im się tu żyje

Szczecin z oceną 8,9 na 10 zajął II miejsce w rankingu polskich miast z najlepszymi warunkami do życia. Taki werdykt wydało 1290 osób zarządzających firmami w całym kraju w badaniu przeprowadzonym w miastach o największym potencjale przez firmy badawcze Antal i Cushman&Wakefield.

Zapytaliśmy znanych szczecinian, czy zgadzają się z tą oceną. Henryk Sawka, rysownik, satyryk, ilustrator:

Szczecin to fajne miasto. Dlaczego dobrze się tu żyje? Bo ja tu mieszkam. Mieszkam na lewobrzeżu, więc Putin tu raczej nie dojdzie, nie odważy się sięgnąć za Odrę. Poza tym Szczecin ma najbardziej światły elektorat, stąd łatwo i szybko można pojechać na pizzę do Berlina, godzina jazdy samochodem dzieli nas od Świnoujścia (czyli najpiękniejszego krańca Polski), mamy też blisko jeziora, choćby Pojezierze Drawskie, które jest fajniejsze niż Mazury i na szczęście jest daleko od Warszawy. Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku, historyk, wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego:

Cenię Szczecin za ludzi, za atmosferę tego miasta. To miasto pozbawione jest ksenofobii. Tu się oddycha pełną piersią. Chyba tylko w Szczecinie można zrobić najbardziej kontrowersyjny spektakl i raczej zostanie on przyjęty ze zrozumieniem. Bo tu czuć wolność nie tylko artystyczną. Oczywiście nie jest tu idealnie. Czuć pewne niedostatki komunikacyjne, ale wszędzie jest coś nie tak. Brakuje tu jednak szczególnie dużych międzynarodowych imprez, bo nic nie buduje bardziej miasta niż takie duże przedsięwzięcia kreatywne.

Dr hab. Aneta Zelek, ekonomistka, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prof. ZSB:

Doceniam walory Szczecina, ale zdaje sobie sprawę z tego, że szczecinianie z oceną swojego miasta będą mieli problem. Musieliby pomieszkać w innym dużym mieście, aby zauważyć i docenić walory Szczecina. Poza tym nie należy myśleć o tym, jako o standardzie życia, czy wygodzie życia, bo to co innego. Należy na to spojrzeć raczej przez pryzmat zewnętrznych walorów miasta. Oczywiście, Szczecin doceniany jest za swoją zieleń, ale ja bym miała sporo uwag na ten temat. Mówi się też, że jesteśmy dobrym miastem pod względem komunikacyjnym, bo u nas korki zdarzają się rzadziej i są mniejsze, ale przecież są. Da się natomiast zauważyć coraz bogatszą ofertę kulturalno-rozrywkową, z naciskiem na kulturalną. Ale co mnie ostatnio zachwyca, to mniej głosów krytycznych samych szczecinian o swoim mieście. Ten kiepski PR jest zdecydowanie mniejszy, łagodniejszy. Spora część szczecinian chwali też miasto za np. nowy stadion czy Fabrykę Wody. Przyznaję, że to miastotwórcze, ale jako ekonomistka uważam, że za drogie. Z kolei dużym plusem jest ewidentna poprawa stanu dróg w mieście, oczywiście czasami ta „poprawa” boli, bo są czasowe zamknięcia jezdni i ulic, ale widać, że coś się pod tym względem w mieście zmienia. Jako ekonomistka coraz bardziej dostrzegam wysoką atrakcyjność inwestycyjną miasta, a dowodem na to są ostatnie inwestycje offshore’owe. Tym samym Szczecin ma szanse na zostanie takim hubem offshore’owym w tym rejonie Europy, a to wpłynie na kondycję miasta i szerszą rozpoznawalność. Tak w ogóle to Szczecin ma teraz swój dobry czas.

Dr hab. Jacek Wróbel, agronom, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. ZUT:

Jestem zakochany w Szczecinie i to bez dwóch zdań. I doceniam miasto za ogromny potencjał. A ten potencjał bierze się między innymi z doskonałego położenia geograficznego. Bo my tu mamy dostęp do całej Europy, a Berlin - jedno z najważniejszych miast w Europie - jest na wyciągnięcie ręki. Poza tym blisko jest Skandynawia. Doceniam Szczecin za dobrze wykształconą kadrę, za bogatą ofertę kulturalną, a ostatnio na mapie miasta pojawiła się Fabryka Wody i nowy Teatr Letni. Ale co najważniejsze, to bliskość przyrody - parków, lasów. To także bliskość wody - jezior, rzek i morza. To fantastyczne możliwości żeglowania w samym centrum miasta. A to wszystko daje nam mieszkańcom ogromny oddech. To fantastyczne miasto do życia.

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie:

Jestem ogromnie dumna, że w rankingu badania BEAS okazało się, że w kryterium miejsca do życia Szczecin zajął II miejsce. Dla mnie Szczecin to przede wszystkim strefa czystego powietrza z ponad 500 hektarami terenów zielonych otoczonych wodą. Poza tym doceniam Szczecin za to, że ma bardzo bogatą ofertę kulturalną, wiele teatrów w tym najnowocześniejszy w Polsce Teatr Polski. I oczywiście nasza wizytówka - filharmonia szczecińska, która zdobywa ogólnoświatowe nagrody. To miasto wielu imprez zarówno kulturalnych jak i biznesowych. W mieście aktywnie działają liczne instytucje otoczenia biznesu wspierające przedsiębiorców: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, nasz PIG, ale też Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego czy Technopark. Widać już, że potrafimy przyciągnąć duży kapitał zagraniczny, a przykładem tego jest rozwijający się hub offshore’owy - powstają trzy potężne fabryki komponentów do farm wiatrowych, jak i budują się potężne zaplecza biurowe i magazynowe. Miasto stawia na rozwój uczelni - mamy 160 kierunków na 16 uczelniach i są to elastyczne kierunki, które czerpią inspiracje z biznesu. Wiele firm planuje zwiększenie zatrudnienia, co sprawia, że Szczecin przy relatywnie niskim bezrobociu jest atrakcyjnym geograficznie miejscem, aby zachęcić ludzi do studiowania i stania się lokalną społecznością. Jest to idealne miejsce, aby studiować ciekawe kierunki, znaleźć dobrą pracę, rozwinąć swoją firmę, skorzystać z bogatej oferty kulturalnej i cieszyć się z potencjału miasta, które nazywa się „bramą Zachodu i Północy na Europę”.

Adam Rudawski, ekonomista, nauczyciel akademicki, wojewoda zachodniopomorski:

Urodziłem się w Szczecinie, tu dorastałem, uczyłem i zdobywałem zawodowe doświadczenie. Bardzo dobrze znam to miasto i jego zalety. To fantastyczne miejsce do życia zarówno dla ludzi młodych, jak i starszych - mamy dużo uczelni wyższych, ciekawą ofertę kulturalną, Uniwersytety Trzeciego Wieku i bogaty kalendarz wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Największą zaletą Szczecina jest jednak jego zieleń. Znajdziemy tu piękne parki, lasy, ale też jeziora i miejsca rekreacji na świeżym powietrzu. Szczecin absolutnie nie ma się czego wstydzić w porównaniu z innymi polskimi, a nawet zagranicznymi miastami. Bardzo często porównuje się go pod względem architektury czy zieleni do Paryża, ale także do Waszyngtonu, w którym również nie ma wysokiej zabudowy, a tereny zielone są sercem miasta. Niektórzy narzekają na korki na drogach, ale zapewniam, że w innych miastach jest pod tym względem dużo gorzej. Uważam, że Szczecin ma fantastyczne położenie - blisko morza, ale też całkiem niedaleko mamy do gór.

Dr hab. Dariusz Zarzecki, ekonomista, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego:

Szczecin ma w tej chwili bardzo dobre perspektywy rozwoju. Szczególnie jeśli chodzi o szeroko rozumianą gospodarkę morską. A ja wcale nie wiem, czy chcę takiego nagłego rozwoju (śmiech). Nie wiem, czy chcę takiej eksplozji. Doceniam Szczecin za czyste środowisko, bliskość wody (morza i jezior), doceniam je za parki, lasy i skwery. Boleję nad korkami, ale i tak u nas są mniejsze niż gdzie indziej. Ale przede wszystkim fascynują mnie tu ludzie. To otwarte na nowe idee społeczeństwo, młode, wykształcone. Potencjał Szczecina jest o wiele większy, niż nam szczecinianom się wydaje.

Wideo Archeologiczna Wiosna Biskupin (Żnin)