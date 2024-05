Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 17.05

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat szczecinecki

Strzeszyn od 1 do 3, 5, 5A, 6, 7, 9A/8, 14, 54A, 55, TRAFO, 0079-Łubowo-821/14, 812/9, 821/13, dz. 821/5.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

Krągi 63, 67, od 69 do 71, 72-73, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 83 A, od 84 do 87, 190, 402, 301/1, 383, DZ. 132.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Pyszka od 1 do 3, 343/4, 345.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Stare Bielice 97, 100.

17.05 od godz. 8:30 do 14:30

Darginek 1.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat sławieński

Jarosławiec ulice Brzozowa, Cyprysowa, Dębowa, Jałowcowa, Kasztanowa, Klonowa, Runowa, Sosnowa, Za Lasem, Rusinowo ulice Bukowa, Bursztynowa, Calineczki, Kapitańska, Letniskowa, Morelowa, Na Wzgórzu, Perełkowa, Sosnowa, Świerkowa, Wczasowa, Wiśniowa, Złotej Rybki.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00