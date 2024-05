Nowa aparatura do walki z rakiem płuca w szpitalu w szczecińskim Zdunowie

Nowy sprzęt do diagnostyki i leczenia raka płuca trafił do szpitala w szczecińskim Zdunowie. Za prawie 3 mln zł torakochirurdzy otrzymali sternotom, narzędzia do operacji wideotorakoskopowych, tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem, wideobronchoskop ultrasonograficzny, sondę radialną, lampy operacyjne, bipolarne systemy do zamykania naczyń i przewoźny aparat RTG z ramieniem C.

- To sprzęt o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania bloku operacyjnego i poprawy warunków leczenia naszych pacjentów - tłumaczy dr hab. Janusz Wójcik, lekarz kierujący kliniką chirurgii klatki piersiowej i transplantacji oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. - Zyskaliśmy przede wszystkim nowy zestaw toru wizyjnego dla operacji małoinwazyjnych płuc.

Ten typ operacji zaczyna dominować nad operacjami z dostępem klasycznym. To oznacza, że duża, a właściwie już przeważająca część pacjentów kwalifikuje się do operacji z małych dostępów w przeciwieństwie do dużych otwarć klatki piersiowej. To odpowiedź na oczekiwania pacjentów, bo przecież wszyscy wolą mieć małe, kosmetyczne blizny pooperacyjne.