Miasto nie dofinansowało ważnej imprezy jazzowej w Szczecinie

Wniosek Generatora Sztuki otrzymał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną w ramach Otwartego Konkursu Ofert „Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie w 2024 roku”. Fundacja wnioskowała o 29 650 zł dotacji, której nie otrzymała. W podobnej sytuacji znalazło się kilkanaście innych organizacji pozarządowych.

- Cykl koncertowy buduje się długo i trudno ale bardzo łatwo jest go zniszczyć. Nie mamy już własnych środków by finansować kolejne jamy ale nie możemy pozwolić, żeby miasto swoją krótkowzroczną i patologiczną polityką kulturalną (a może jej brakiem) zniszczyło szczecińskie Jam Session, które stały się kolebką sceny jazzowej w Szczecinie i na trwałe wpisały się w kalendarz artystyczny miasta. Miasto niszczy kulturę niezależną i nie zależy mu by powstawały tu oddolne artystyczne inicjatywy - komentuje Michał Starkiewicz.