Stowarzyszenie Kin Studyjnych chce poprowadzić Kino Pionier

Miasto postanowiło zachować ten obiekt na mapie przestrzeni kulturalnej Pomorza Zachodniego. Efektem jest umowa notarialna na mocy której, obiekt został przejęty przez samorząd. Teraz, po konsultacjach społecznych, miasto postanowiło wyłonić w trybie bezprzetargowym operatora Kina Pionier. Miejsce to należy do prestiżowej Sieci Kin Studyjnych pod zarządem Stowarzyszenie Kin Studyjnych oraz Europa Cinemas.

- Chcemy w trybie szczególnym, indywidualnym rekomendować Stowarzyszenia Kin Studyjnych do prowadzenia kina Pionier. Stowarzyszenie to daje gwarancję, że kino nadal będzie miało taki charakter, jak do tej pory. Dotychczasowy właściciel, pan Jerzy Miśkiewicz, popiera nasza rekomendację, ponieważ współpracował ze Stowarzyszeniem - mówi Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina.