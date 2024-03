Wielkanoc 2024.W jakich godzinach czynne będą sklepy w Szczecinie?

W Wielką Sobotę większość sklepów będzie, zgodnie z zapisami ustawy, czynna krócej niż w dni powszednie, czyli do godziny 14. Do tej godziny zrobimy więc zakupy w takich placówkach handlowych jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Auchan, Aldi, Kaufland.

Natomiast hipermarkety i markety sieci Carrefour mają działać do godziny 13.00. Sklepy sieci Intermarché będą otwarte w Wielką Sobotę do godz. 13:30. Niektóre sklepy Stokrotka czynne będą do godziny 13.

W Wielką Sobotę po godz. 14:00 obowiązuje już zakaz handlu. Otwarte mogą być tylko te placówki, w których za ladą stanie właściciel. Czynne mogą być zatem wybrane placówki należące do sklepów sieci Żabka oraz innych sieci franczyzowych, takich jak Groszek, ABC, Delikatesy Centrum, ODIDO czy Lewiatan.

W Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny w sklepy sieci Żabka, ABC, Nasz sklep czy Carrefour Express, zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, będą czynne tylko i wyłącznie, jeśli za ladą stanie właściciel sklepu.