Z wizytą w jednej z najbardziej znanych pracowni artystycznych ze Szczecina

Stanisław Biżek to absolwent krakowskiej ASP z 1964 roku, uczeń profesora Jacka Pugeta. Od tego też roku związany zawodowo i prywatnie ze Szczecinem. Jest laureatem nagrody artystycznej Miasta Szczecin jako artysta rzeźbiarz z kilkudziesięcioletnim dorobkiem. Jako student często odlewał rzeźby starszym kolegom, ponieważ wcześniej uczył się w lubelskiej szkole technik sztukatorskich i bardzo dobrze znał wszelkie technologie.

Do swoich rzeźb wybiera najbardziej trwałe materiały - brąz, marmur, granit. Swoje prace wykonuje również w drewnie. Bohaterem jego prac jest człowiek zmagający się z przeciwnościami losu, człowiek wojujący często samotnie, lecz wytrwale. Jest autorem pomników, z których większość zrealizował na Pomorzu Zachodnim.

- Przyjechałem do Szczecina 60 lat temu i tu zostałem. Muszę powiedzieć, że władze Szczecina były mi bardzo przychylne i pozwoliły mi wybudować pracownię, w której działam do dziś - mówi Stanisław Biżek. - Kiedyś w szczecińskiej kulturze wiele się działo, były imprezy w klubie 13 Muz, było ciekawe środowisko. Organizowaliśmy bale plastyków, architektów, innych grup artystycznych. Przyjeżdżali do nas z całej Polski. Bardzo liczyłem, że Akademia Sztuki rozrusza znowu to środowisko, że na pl. Orła będą przesiadywać artyści. Chciałbym, żeby to życie artystyczne ożyło, żeby było widać studentów i absolwentów.